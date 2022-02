Hamburg und Kreis Pinneberg : Bauarbeiten an der A23 bis 2024 – eine Fahrspur fällt weg

Betroffen von den A23-Bauarbeiten ist die Fahrbahn in Richtung Norden. Los geht's im Sommer. Aber auch in den kommenden zwei Jahren wird an der A23 im Kreis Pinneberg gebaut.

Halstenbek/Hamburg | Autofahrer müssen sich in diesem Jahr auf der A23 auf massive Behinderungen zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein einstellen. Voraussichtlich sechs Monate lang wird von Juli an auf der vielbefahrenen Strecke im Kreis Pinneberg und bei Eidelstedt gebaut. Doch damit nicht genug: Nach einer Verschnaufpause werden die Arbeiten in 2023 und 2024 fortgefüh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.