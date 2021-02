Einsatz im Siebentunnelweg : Halstenbeker Feuerwehr pumpt Wasser aus Keller in Doppelhaushälfte

Als die Halstenbeker Feuerwehrleute am Einsatzort ankamen, stand das Wasser bereits etwa 30 Zentimeter hoch.

Halstenbek | „Keller unter Wasser“ hieß es für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Halstenbek am Samstag (20. Februar). Gegen 10.55 Uhr sind die Einsatzkräfte in den Siebentunnelweg ausgerückt, da in einer Doppelhaushälfte die Kellerbereiche unter Wasser stande...

