Gottesdienste in Corona-Zeiten : Halstenbeks Erlöserkirche setzt zu Ostern auf digital

Es wird mehrere Zoom-Gottesdienste geben und einen Osterstationen-Weg zum Abspazieren im Ortskern.

Halstenbek | In der Politik geht es gerade Hin und Her, was zu Ostern aufgrund der Corona-Pandemie nun erlaubt sein soll. Die Erlöserkirche in Halstenbek geht auf Nummer sicher und plant ausschließlich digitale Gottesdienste. Diese sollen über die Plattform Zoom stattfinden. Für die Halstenbeker soll es trotzdem zu Ostern vor die Tür gehen, rund um die Kirche und ...

