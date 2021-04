Halstenbek : Gemeinde gibt grünes Licht: Bäcker Schlüter darf Backstube erweitern

Inhaber Tim Büsch hat an der Dockenhudener Chaussee große Pläne – und diese dürfen jetzt auch umgesetzt werden.

Halstenbek | Es steht fest: Die Bäckerei Schlüter darf die Backstube an der Dockenhudener Chaussee in Halstenbek erweitern. Die Gemeindevertretung hat in ihrer jüngsten Sitzung den Modernisierungsplänen von Inhaber Tim Büsch und der Grundstückseigentümerfamilie Schlüter zugestimmt, nachdem die Grünen im Vorfeld Bedenken zu dem Projekt geäußert hatten. Weiterles...

