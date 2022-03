Schule an der Bek : Roboter aus Halstenbek kämpft um Deutschen Meistertitel

Der große Traum war die Weltmeisterschaft in den USA. Diese haben die Mitglieder der Robotik-AG der Gemeinschaftsschule an der Bek verpasst. Sie vertreten aber Schleswig-Holstein bei den Deutschen Meisterschaften.

Halstenbek | Der Traum von der Reise in die USA ist für die Mitglieder der Robotik-AG der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek (GGemS) in Halstenbek vorerst geplatzt. Am Ende stand ein guter zweiter Platz sowie die Ränge fünf und sieben beim Regionalentscheid in der Halstenbeker Schule, doch für die USA-Reise hätten die Nachwuchsentwickler am Freitag (4. März...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.