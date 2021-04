Aktion der Bäckerei-Innungen : Bäckerei Schlüter übergibt Quarkbällchen an Pinneberger Rettungswache

„Quarkbällchen für Alltagshelden“ heißt die große Aktion, an der sich auch der Familienbetrieb aus Halstenbek beteiligt.

Halstenbek/Pinneberg | Einfach mal Danke sagen an die, die für die Menschen in der Corona-Pandemie im Einsatz sind: Das ist die Idee hinter der norddeutschen Aktion „Quarkbällchen für Alltagshelden“ der Bäckerei-Innungen. In Schleswig-Holstein wollen die Familienbäckereien 10.000 Quarkbällchen unter die Helden bringen – mit dabei ist auch die Halstenbeker Bäckerei Schlüter,...

