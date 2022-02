News aus Halstenbek/Rellingen : Grundschule Bickbargen: Umzug zu Ostern ++ Büchereien bleiben zu ++ Vital-Kursus

Veranstaltungen und Meldungen: In Halstenbek sollen die Grundschüler im Bickbargen bald aus den Containern ausziehen, die Büchereien müssen an der EDV arbeiten und das DRK in Rellingen bietet einen neuen Kursus an.

Halstenbek/Rellingen | Was passiert aktuell in Rellingen und Halstenbek? Hier gibt es eine Übersicht zu Neuigkeiten aus den beiden Gemeinden: Grundschule Bickbargen: Container-Auszug soll zu Ostern klappen Die Sanierung an der Halstenbeker Grundschule Bickbargen ist laut der Verwaltung in den letzten Zügen – der geplante Termin für den Umzug der Schüler aus den aufges...

