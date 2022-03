News aus Halstenbek/Rellingen : Flüchtlinge sind da: Rellingen informiert ++ Bürgermeistersprechstunde ++ Senioren-Union-Programm

Veranstaltungen und Meldungen: Über Zoom will Rellingen über die Flüchtlingslage informieren, Marc Trampe hört in Krupunder Bürgern zu, und die Senioren-Union will wie geplant mit Veranstaltungen starten.

Halstenbek/Rellingen | Was passiert aktuell in Rellingen und Halstenbek? Hier gibt es eine Übersicht zu Neuigkeiten aus den beiden Gemeinde: Die ersten Geflüchteten sind da: Rellingen informiert über die Lage Die ersten Geflüchteten aus der Ukraine sind in der Gemeinde Rellingen angekommen. Das teilt die Gemeinde mit. Es werde sich auf die Aufnahme weiterer Menschen v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.