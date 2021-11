News aus Halstenbek/Rellingen : Blutspende in Rellingen ++ Sprechstunde bei von Rüden ++ Klimabeirat berät zum Thema Bauen

Veranstaltungen und Meldungen: Wir bieten einen Überblick, was in den beiden Gemeinden aktuell passiert. In Rellingen informiert der Klimabeirat zu Wärmepumpen, in Halstenbek kommt Annegret Stoltenberg in die Bücherei.

Halstenbek/Rellingen | Was passiert aktuell in Rellingen und Halstenbek? Hier gibt es eine Übersicht zu Neuigkeiten aus den beiden Gemeinden: DRK Rellingen ruft zur Blutspende auf In Rellingen ruft das DRK erneut zur Blutspende auf: Am Mittwoch, 10. November, ist der Blutspendedienst Nordost in der Sporthalle am Ellerbeker Weg zu Gast. Von 14.30 bis 18.30 Uhr kann Blu...

