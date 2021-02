Neu- und Anbauten : Mehr Platz für Kita- und Schulkinder in Halstenbek: Diese Bauprojekte sind geplant

Eine Kita im Ostereschweg, eine Erweiterung für die Regenbogen-Kita und das WoBo sollen her – wenn die Politik ja sagt.

Halstenbek | Es tut sich etwas beim Thema Kitas und Schulen in der Gemeinde Halstenbek. Wie fast alle Kommunen im Kreis besteht auch hier vor allem Bedarf an Kita-Plätzen. Abhilfe soll unter anderem ein Neubau am Ostereschweg schaffen. Weiterlesen: Halstenbek und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.