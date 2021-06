Zeugen gesucht : Steine fliegen auf Halstenbeker Firmengebäude: 23 Fenster kaputt

Die Tat geschah bereits am 21. Juni bei einer Software-Firma in der Gärtnerstraße. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro.

25. Juni 2021, 17:59 Uhr

Halstenbek | Insgesamt 23 Fenster einer Halstenbeker Software-Firma in der Gärtnerstraße sind zu Bruch gegangen: Wie die Polizeidirektion Bad Segeberg jetzt mitteilt, haben unbekannte Täter bereits in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni (Sonntag auf Montag) Steine auf das Gebäude geworfen. Nun werden Zeugen gesucht.

Gruppe von drei bis fünf Personen gesucht

Die Polizei teilt weiter mit: „Nach derzeitigen Erkenntnissen näherte sich eine Gruppe von drei bis fünf Personen gegen 1.30 Uhr dem Objekt in der Gärtnerstraße aus Richtung der Industriestraße.“ Anschließend beschädigten sie die Fenster durch Steinwürfe und richteten damit einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro an. „Ein Zeuge bemerkte das Geschehen und alarmierte die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen erfolglos“, so die Polizei.

Kripo Itzehoe ermittelt

Die Ermittlungen laufen bei der Kripo Itzehoe zusammen. Die bittet nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um den Tatort inklusive der Industriestraße gesehen haben, sich zu melden. Die Itzehoer Beamten sind zu erreichen unter Telefon (04821) 6020.