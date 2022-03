Fußball-Landesliga : SV Halstenbek-Rellingen muss zum Tabellenletzten Inter Eidelstedt reisen

Am Dienstag (8. März) steht um 19.15 Uhr das Nachholspiel in Hamburg auf dem Wolfgang-Meyer-Platz an. HR will dabei zurück in die Erfolgsspur.

Halstenbek | Wie oft sich die Landesliga-Fußballer der SV Halstenbek-Rellingen (Staffel 1) diese Saison für nichts und wieder nichts auf Punktspiele vorbereiteten, kann Coach Heiko Barthel schon gar nicht mehr aufzählen. Unverdrossen treffen sie sich am Montagabend (7. März) trotzdem zum Training auf freiwilliger Basis, das von Keeper Mirko Oest organisiert wurde....

