News aus Halstenbek/Rellingen : Wachtelstraße wird gesperrt ++ Friedensgebet gegen Ukraine-Krieg ++ Computertreff startet

Veranstaltungen und Meldungen: In Rellingen stehen Sielbauarbeiten an, in Halstenbek wird für die Ukraine gebetet, beim DRK im Internet gesurft und für den Frauenkleidermarkt werden Helferinnen gesucht.

Halstenbek/Rellingen | Was passiert aktuell in Rellingen und Halstenbek? Hier gibt es eine Übersicht zu Neuigkeiten aus den beiden Gemeinden: Wachtelstraße in Rellingen wird gesperrt Aufgepasst: In Rellingens Wachtelstraße stehen auf Höhe der Hausnummer 11 Sielbauarbeiten an, aus diesem Grund erfolgt in diesem Bereich eine Vollsperrung. Darauf weist die Gemeinde hin. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.