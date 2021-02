Halstenbek : Einbrecher auf Überwachungskamera: Polizei nimmt 36-jährigen Hamburger fest

Die Bewohnerin hatte den Mann beobachtet, wie er sich an einem Auto zu schaffen machte und einen Schuppen öffnen wollte.

Halstenbek | Versuchter Einbruch: In Halstenbek bemerkte die Bewohnerin eines Hauses in der Domänenstraße in der Nacht vom 17. Februar gegen 01.50 Uhr über die Überwachungsanlage einen Einbrecher, wie die Polizei mitteilt. Der Mann hatte sich an einem Pkw zu schaffe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.