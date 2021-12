Halstenbek : Polizei erwischt Fahrraddieb an der Schule an der Bek

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein junger Mann in der Bahnhofstraße erst die Räder ansah und sich dann an einem der Schlösser zu schaffen machte.

Halstenbek | Versuchter Diebstahl an der Schule an der Bek in Halstenbek: Am Freitag (3. Dezember) wurde ein Mann kurz nach Mittag dabei beobachtet, wie er sich an einem Fahrradschloss der abgestellten Räder auf dem Schulgelände an der Bahnhofstraße zu schaffen machten. Doch durch einen Zeugen wurde er gestoppt. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. ...

