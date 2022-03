Volleyball-U16-NDM : VG Halstenbek-Pinneberg qualifiziert sich für Deutsche Meisterschaft

Die Norddeutschen Meisterschaften U16 männlich wurden in diesem Jahr in der Moorbekhalle in Norderstedt ausgespielt. Der Hamburger Vizemeister VG Halstenbek-Pinneberg überzeugte erneut.

Pinneberg | Die Norddeutschen Meisterschaften U16 männlich wurden in diesem Jahr in der Moorbekhalle in Norderstedt ausgespielt. Als Hamburger Vizemeister hatte sich die VG Halstenbek-Pinneberg qualifiziert. Nach dem coronabedingten Rückzug des Kieler TV im Vorwege traten fünf Teams aus drei Bundesländern an: VG HaPi, Eimsbütteler TV, Schweriner SC, VC Greifswald...

