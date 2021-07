Verkehrsunfall in Halstenbek : 19-jährige Motorradfahrerin stürzt in Kurve und verletzt sich schwer

Der Unfall ereignete sich am Montagabend (26. Juli) an der Kreuzung Heideweg/Lübzer Straße. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und musste vor Ort vom Notarzt versorgt werden.

Halstenbek | Schwerer Unfall an der Kreuzung Heideweg/Lübzer Straße in Halstenbek: Um 20.40 Uhr ist am Montagabend (26. Juli) eine 19-Jährige Motorradfahrerin aus Schenefeld gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Das teilen die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek und die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. 19-Jährige kommt mit ihrer Suzuki von der Fahrbahn ab...

