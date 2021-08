Halstenbek : Minibagger beschädigt Gasleitung in Grüner Twiete

Bei Bauarbeiten auf Privatgelände wurde die Gasleitung einer Doppelhaushälfte getroffen. Die Freiwillige Feuerwehr evakuierte beide Haushälften und nahm Messungen vor.

Halstenbek | Gas-Alarm in Halstenbek: In der Grünen Twiete traf am Dienstagnachmittag (3. August) ein Minibagger bei Tiefbauarbeiten auf Privatgelände die Außengasleitung einer Doppelhaushälfte. Die Bauarbeiter verständigten um 15.16 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek, die mit fünf Fahrzeuge vor Ort war und mit dem C-Rohr in Bereitstellung ging. Das teilt di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.