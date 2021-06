Kripo sucht Zeugen : Mercedes aus Tiefgarage in Halstenbek gestohlen

Der Kombi verschwand im Friedrichshulder Weg in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (23. auf 24. Juni).

von Felisa Kowalewski

24. Juni 2021, 15:35 Uhr

Halstenbek | Dreister Diebstahl: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (23. auf 24. Juni) ist in Halstenbek im Friedrichshulder Weg ein Mercedes aus einer Tiefgarage entwendet worden. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit, die nun nach Zeugen sucht.

Eigentümer bemerkt am Morgen fehlendes Auto

Der dunkelblaue Kombi ML 350 Bluetec 4Matic mit Pinneberger Kennzeichen wurde demnach im Bereich der Einmündung zur Dockenhudener Chaussee in der Zeit von 18.10 Uhr am Mittwoch und 6.50 Uhr am Donnerstag geklaut. Der Eigentümer bemerkte laut Polizei am Morgen das Fehlen des Wagens. „Beamte des Polizeireviers Rellingen nahmen eine Strafanzeige auf und leiteten entsprechende Fahndungsmaßnahmen ein“, so die Polizeidirektion.

Mittlerweile hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen zu melden. Die Polizei ist unter Telefon (04101) 2020 zu erreichen.