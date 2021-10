Eiserne Hochzeit in Halstenbek : Lisa und Horst Richter: Glück in der Liebe – und in der Wirtschaft

Seit 1927 gibt es Eisenwaren Richter an der Poststraße in Halstenbek, lange geführt von dem 91-Jährigen und seiner Ehefrau. Im Oktober 2021 feiern die beiden ihre Eiserne Hochzeit.

Halstenbek | Töpfe, Porzellan, Eisenwaren: Lange Jahre war Richter Eisenwaren in Halstenbek einer der Einkaufs-Hotspots im Ort – auch heute besteht das Geschäft in der Poststraße noch, allerdings kleiner. Der langjährige Geschäftsführer und Halstenbeker Urgestein Horst Richter (91) hat längst an einen Pächter übergeben und sich zur Ruhe gesetzt – auch in der Gemei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.