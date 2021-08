Geflüchtete in Halstenbek : Machbarkeitsstudie zu Unterkünften: Kritik aus Reihen der CDU

„Die Untauglichkeit des Standortes als Resultat der Machbarkeitsstudie ist genau das, was die Halstenbeker Verwaltung als Auftraggeber der Studie als Ergebnis erhalten wollte“, so Stephan Walter von der CDU.

Halstenbek | Halstenbek soll mit neuen Leichtbauhäusern 40 zusätzliche Plätze für Geflüchtete erhalten – zur Auswahl standen dafür bisher das bereits mit Containern bestückte Areal am Krupunder See an der Altonaer Straße sowie die freie Fläche am Wolfgang-Borchert-Gymnasium im Bickbargen. Letzere erklärten kürzlich die beiden Architekturbüros Weberbrunner Berlin u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.