Bauarbeiten in Halstenbek : Geh- und Radweg an Altonaer Straße wird ausgebessert

Halstenbek | Aufgepasst an der Altonaer Straße in Halstenbek: Dort lässt der Kreis Pinneberg zwischen dem 17. und 27. August den Geh- und Radweg ausbessern Die Arbeiten erfolgen im Bereich von der Hausnummer 350 bis zum Ortsausgangsschild an der Grenze zu Hamburg. Das teilt die Gemeinde Halstenbek mit. Arbeiten sollen an zwei Tagen stattfinden Fußgänger und ...

