Unfall in Halstenbek : Fußgängerin in Friedenstraße von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Der Unfall ereignete sich bereits am späten Freitagnachmittag (5. November). Nach ersten Einschätzungen bestand für die 78-jährige Fußgängerin Lebensgefahr.

Halstenbek | Schwerer Unfall an der Friedenstraße in Halstenbek: Wie die Polizeidirektion Bad Segeberg am Montag (8. November) mitteilte, wurde bereits am Freitag (5. November) eine 78-Jährige Fußgängerin am späten Nachmittag von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Nach ersten Einschätzungen soll Lebensgefahr bestanden haben. Seniorin aus Rellingen wu...

