Raubversuch in Halstenbek : Friseurin mit Waffe bedroht und Bargeld gefordert

Die Mitarbeiterin eines Friseurgeschäfts wollte am Dienstagabend gerade abschließen, als der unbekannte Täter sie wieder in das Geschäft drängte.

Halstenbek | Kurz nach 18 Uhr am Dienstagabend (9. November): In der Hauptstraße in Halstenbek will die Mitarbeiterin eines Friseurgeschäfts den Laden gerade abschließen, als sie plötzlich von einem bislang unbekannten Mann angegangen und zurück in den Laden gedrängt wird. Der Mann zückt eine Handfeuerwaffe und fordert von seinem Opfer die Herausgabe von Bargeld. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.