Halstenbek : Feuerwehreinsatz wegen angeblichen Gasgeruchs im Lindenweg

Die Freiwillige Feuerwehr rückte am Sonnabendabend (6. November) mit vier Fahrzeugen in den Lindenweg aus – Gas suchten sie dort jedoch vergeblich.

Halstenbek | Gasalarm in Halstenbek: Die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek ist am Sonnabendabend (6. November) in den Lindenweg gerufen worden – dort wollte ein Anrufer Gas gerochen haben. 29 Feuerwehrleute waren im Einsatz, darunter vier Atemschutzträger, ebenso die Gemeindewerke und die Polizei Rellingen. Der Alarm entpuppte sich jedoch als falsch, das teilt die ...

