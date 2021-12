Zwei Einsätze in Halstenbek : Feuerwehr löscht brennenden Papierkorb und rückt aus wegen Gasgeruch

Gemeldet wurde ein brennender Papiercontainer in der Gärtnerstraße – der war allerdings etwas kleiner als gedacht. Gas wurde kurz nach Mitternacht in einem Haus am Lüdemannschen Park vermutet.

Halstenbek | Es war ein ereignisreicher Sonntag (19. Dezember) für die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek: Sie musste zweimal ausrücken, einmal wegen eines angeblich brennenden Papiercontainers und einmal wegen Gasgeruch in einem Reihenhaus mitten in der Nacht. Das teilt die Wehr mit. Brennender Container entpuppt sich als Papierkorb Am Nachmittag ging der Ala...

