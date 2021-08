Am Halstenbeker Rathaus : Rauch aus Blockheizkraftwerk ruft Feuerwehr auf den Plan

Passanten hatten den Rauch bemerkt und die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Die war am Donnerstagabend (5. August) mit fünf Fahrzeugen vor Ort.

Halstenbek | Einsatz am Halstenbeker Rathaus mit fünf Fahrzeugen und 36 Feuerwehrleuten, darunter vier Atemschutzträger: Am Donnerstagabend (5. August) hatten Passanten Rauch am Blockheizkraftwerk in der Gustavstraße gesehen und daraufhin die Freiwillige Feuerwehr gerufen. Um 19.14 Uhr ging dort der Alarm ein und die Wehr machte sich auf den Weg in den Ortskern. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.