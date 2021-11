In Halstenbek : Drei Jugendliche brechen in Einfamilienhaus an Hartkirchener Chaussee ein

Bewohner überraschten die drei Einbrecher auf frischer Tat – diese entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Täter sollen alle etwa 17 Jahre alt sein.

Halstenbek | Böse Überraschung für die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Hartkirchener Chaussee in Halstenbek: Sie saßen am Sonnabend (30. Oktober) im Obergeschoss, als sie plötzlich Geräusche auf der Treppe hörten. Ein 20-Jähriger sah nach dem Rechten und erwischte drei Einbrecher auf frischer Tat. Diese flüchteten sofort. Die Kriminalpolizei sucht nun nach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.