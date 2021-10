Zeugen gesucht : Halstenbek: Einbrecher durchsuchen Räume von Bungalow im Erlenweg

Die Täter schlugen am Freitag (1. Oktober) zu. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar – die Kripo ermittelt.

Avatar_shz von Felisa Kowalewski

04. Oktober 2021, 17:28 Uhr

Halstenbek | Wieder ein Einbruch in ein Wohnhaus: In Halstenbek stiegen Unbekannte am Freitag (1. Oktober) in einen Bungalow im Erlenweg ein, durchsuchten die Räume und entkamen unerkannt. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Die Kripo ermittelt und sucht jetzt nach Zeugen.

Täter stiegen zwischen 17 und 0.30 Uhr in das Wohnhaus ein

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus – ob allerdings etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Sie sollen zwischen 17 und 0.30 Uhr in das Haus eingestiegen sein.

Die Kripo bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Informationen geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten unter Telefon (04101) 2020 in Verbindung zu setzen oder eine E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu schreiben.