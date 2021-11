Halstenbek : CDU will Fußgänger-Spritzschutz im Bahn-Tunnel an der Lübzer Straße

Bei Regen werden Fußgänger in der Bahnunterführung schon einmal von unten nass: Dort sammelt sich Wasser, das die Autos aufspritzen lassen. Die CDU bringt nochmals einen Schutz ins Gespräch.

Halstenbek | Nach der Sanierung der Landesstraße (L) 104 in Halstenbek sollte auch ein weiteres Verkehrsprojekt angegangen werden: Die Sanierung des Trogbauwerks unter den Bahnschienen in der Lübzer Straße hindurch. Die Gemeinde plant, die Fahrbahn und den Gehweg zu erneuern. Damit sollte ein Problem behoben werden: dass Fußgänger bei Regen in der Unterführung von...

