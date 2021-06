Halstenbek : Vollsperrung steht an: Leitungsarbeiten in der Königstraße starten

Die SH Netz wird die Gasleitung austauschen, die Gemeinde die Straße ausbauen. Von der Vollsperrung während der Bauarbeiten ab 15. Juni ist auch die Buslinie 184 betroffen.

Halstenbek | Kanalsanierungen und Straßenausbau ist 2021 ein großes Thema in Halstenbek. Nach dem Abschluss der Arbeiten an der Feldstraße und dem Beginn der ersten Bauabschnitte in der Grünen Twiete sowie in der Bogenstraße steht jetzt auch der Baustart in der Königstraße an: Ab Montag (14. Juni) tauscht die Schleswig-Holstein (SH) Netz AG die Gashochdruckleitung...

