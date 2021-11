Halstenbek : Lübzer Straße: Halbseitige Sperrung wegen Bauarbeiten an Unterführung

Vom 1. bis 3. November werden an den Wänden der Unterführung Arbeiten durchgeführt. Am 3. November wird dafür die Fahrbahn halbseitig gesperrt.

Halstenbek | Aktuell werden in der Unterführung unter den Bahnschienen in der Lübzer Straße in Halstenbek-Krupunder Arbeiten an den Wänden ausgeführt. Das teilt die Gemeinde Halstenbek mit. Gearbeitet wird vom 1. bis 3. November, betroffen ist der Geh- und Radweg. 3. November: Halbseitige Sperrung in der Lübzer Straße Allerdings muss am letzten Tag, 3. Novem...

