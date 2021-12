Müllabfuhr kommt nicht mehr : Reinhold Pastian soll Mülltonne quer durch die Straße ziehen – und geht vor Gericht

Einige Anwohner des Osterbrookwegs müssen seit Juni 2021 ihre Mülltonnen über fast 200 Meter zum Müllsammelplatz schieben. Einer hat das Verwaltungsgericht eingeschaltet – und in erster Instanz Recht bekommen.

Halstenbek | Mehr als 180 Meter die Mülltonne zum Sammelplatz schieben – das war plötzlich dieses Jahr für einige der Anwohner im Osterbrookweg in Halstenbek Realität. Zumindest für die, die am Ende der insgesamt 340 Meter langen Stichstraße wohnen. Das Problem: Der Kreis Pinneberg hatte festgestellt, dass der Parkplatz am Ende der Straße, der seit den 1990er J...

