Anstoß – die HSV-Kolumne : Hamburg contra Heidenheim: Nichts für Fußball-Feinschmecker

Der HSV hat gegen Bochum nicht gut gespielt, aber gesiegt. Auch gegen den FCH sind Punkte wichtiger als Schönheitspreise.

Hamburg | Der HSV kann dreckig gewinnen. Das ist die wichtigste Erkenntnis aus dem Sieg gegen Bochum und so ist der Erfolg sogar wertvoller, als wenn die Hamburger den VfL mit Zauberfußball auseinander genommen hätten. Dass der Ex-Dino an guten Tagen in der Lage ist, einen Gegner zu dominieren, haben die Rothosen schon häufiger bewiesen. Genauso regelmäßig k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.