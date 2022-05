Noten für die Rückrunde : HSV-Zeugnis: Torhüter Daniel Heuer Fernandes ist der Musterschüler

Wenige herausragende Akteure, einige Aufsteiger und ein paar Spieler, die das Klassenziel verfehlten – die Spieler des HSV haben in der zweiten Saisonhälfte der Zweiten Liga ganz unterschiedliche Leistungen abgeliefert.

Hamburg | Und wieder nichts: Der HSV hat die seit 2018 angepeilte Rückkehr in die Bundesliga erneut verpasst. Dabei zeigte der Trend in den vergangenen Wochen stetig nach oben. Obwohl es in der Relegation gegen Hertha BSC Berlin letztendlich nicht reichte, spielte der Ex-Dino insgesamt eine zufriedenstellende Saison, auch wenn nicht alle Spieler glänzten. Wie i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.