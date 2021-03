Anstoß: Die HSV-Kolumne : Pannen-Keeper Sven Ulreich muss auf die Ersatzbank

Der Ex-Bayern-Torwart erfüllt nicht die Erwartungen. Trainer Daniel Thioune sollte daher über Konsequenzen nachdenken.

Hamburg | Der HSV braucht einen Torwartwechsel. Keeper Sven Ulreich schien sich nach einem durchwachsenen Start in Hamburg zwischenzeitlich stabilisiert zu haben, wirkte aber in den vergangenen Spielen unsicherer als jemals zuvor. Torwartfehler können den Aufstieg kosten An seine fußballerischen Schwächen hatte man sich schon fast gewöhnt. Doch nun kommen...

