Anstoß: Die HSV-Kolumne : Die Spieler sind Mittelmaß – die Mannschaft ist aufstiegsreif

Direkter Aufstieg, Relegation oder wieder nur Platz vier – für den HSV ist in Liga zwei noch alles drin. Gelingt am Sonntag (15. Mai) in Rostock ein Sieg, ist zumindest Rang drei den Hamburgern nicht mehr zu nehmen.

Hamburg | Egal, ob der Aufstieg gelingt oder nic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.