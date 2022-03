Verein will Arbeit einstellen : Ganztagsbetreuung an Grundschule Appen muss neu geregelt werden

Der Schulverein will nicht länger die Ganztagsbetreuung der Kinder übernehmen. Unklar ist, wie es weiter geht. Die Betreuung soll aber auch künftig sichergestellt werden, sagen die Verantwortlichen.

Appen | Die Ganztagsbetreuung an der Appener Grundschule muss neu geregelt werden. Der Schulverein will seine Arbeit in andere Hände geben. Dazu hat bereits eine Arbeitsgruppe getagt, berichtet die Zweite Vorsitzende Sigrun Scholl auf Anfrage von shz.de. Die Entscheidung über die zukünftige Trägerschaft wird bei der nächsten Sitzung der Gemeindevertreter am D...

