Hans-Claussen-Schule Pinneberg : Sehnsüchtig erwartet: So erleben Grundschüler ihre Rückkehr ins Klassenzimmer

An der Hans-Claussen-Schule wird zumindest Wechselunterricht angeboten. Von normal ist alles aber noch weit entfernt.

Pinneberg | Endlich wieder Schule. Endlich wieder lernen. Endlich wieder Freunde sehen. In der Hans-Claussen-Grundschule (HCS) in Pinneberg an der Elmshorner Straße ging am Montag (1. März) der Wechselunterricht los. „Wir wechseln die Gruppen tageweise. Zur Entlast...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.