Erneute Kontrolle : Nicht angehalten am Grünen Pfeil: Pinneberger Polizei stoppt 14 Autofahrer

Bereits mehrmals hat die Polizei an der Kreuzung Hans-Hermann-Kath-Brücke/Elmshorner Straße kontrolliert. Immer wieder halten sich Autofahrer nicht an die Verkehrsregel.

Pinneberg | Erneut hat das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn am Donnerstag (11. November) an der Kreuzung Hans-Hermann-Kath-Brücke/Elmshorner Straße in Pinneberg den fließenden Fahrzeugverkehr kontrolliert. Der Schwerpunkt lag auf der Überprüfung der Einhaltung der Regeln des Grünpfeils bei roter Ampel. Fahrzeug muss zum Stillstand kommen Fahrzeu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.