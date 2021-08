Aktuelle Stunde : Grüne bezeichnen Pinnebergs Umweltpolitik als Armutszeugnis

Während einer aktuellen Stunde forderte Joachim Dreher (Grünen und Unabhängige) die Verwaltung auf, beim Klimaschutz den Turbo einzulegen

Pinneberg | Hitzewelle in den südlichen Urlaubsländern, Überflutungen in Deutschland. Der Klimawandel ist laut Experten voll im Gang. Grund genug für die Grünen und Unabhängigen, in der Ratsversammlung am Donnerstag (26. August) eine aktuelle Stunde einzuberufen. Thema: „Dem von der Ratsversammlung beschlossenen Klimanotstand aktiv entgegenwirken oder weiter so w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.