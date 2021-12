Flächen für Jugendliche fehlen : Grüne und Jugendbeirat wollen keine Wohnbebauung am Hogenkamp in Pinneberg

Weil es zu wenige Flächen für Jugendliche gibt, soll das Areal als Gemeindebedarf genutzt werden. Die Grünen und der Jugendbeirat schlagen das vor.

Pinneberg | Langsam, aber sicher dringt der Wohnungsbau auch in die schönsten Naturgebiete von Pinneberg vor. Ilo-Gelände, und Rehmenfeld – nichts ist mehr Tabu. Und am Hogenkamp / An der Raa auf dem ehemaligen Areal des Schützenvereins soll ebenfalls gebaut werden. Ein Investor hat bereits eine Anfrage gestellt. Jugendbeirat bedauert Entscheidung In einer ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.