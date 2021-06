Klare Final-Siege am Voßbarg : „Großes Tennis“ bei den PSD Nord Bank Open des Pinneberger TC

Die Hamburgerin Ella Seidel gewann ihr Finale ebenso mit 6:1 und 6:2 wie der topgesetzte Nürnberger Aziz Dougaz das Herren-Endspiel. Lokalmatador Lucas Hellfritsch scheiterte im Viertelfinale.

Pinneberg | Eine hundertprozentige Steigerung gelang Ella Seidel. War die Hamburgerin, die für den Club an der Alster aufschlägt, vor Jahresfrist beim Tennisturnier des Pinneberger TC um die „PSD Bank Nord Open“ noch in der ersten Runde gescheitert, so nahm sie nun ohne Satzverlust den Siegerpokal mit nachhause. „Ich bin wirklich begeistert, wie sie sich entwicke...

