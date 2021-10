Forst Rantzau : Große Polizeikontrolle auf der A23 – Waffenfund und falsche Kennzeichen

Der Schwerpunkt der Kontrollen von Zoll, Autobahn- und Landespolizei lagt auf Alkohol-, Drogen- und Medikamentenkonsum. Detaillierte Ergebnisse der Kontrollen soll es am Freitag geben.

Pinneberg | Mehr als 30 Einsatzkräfte von Autobahn- und Landespolizei sowie dem Zoll haben am späten Donnerstagabend auf einem Rastplatz an der A23 im Kreis Pinneberg zahlreiche Fahrzeuge und ihre Insassen kontrolliert. Dabei lag der Schwerpunkt auf Alkohol-, Drogen- und Medikamenten-Konsum. Laut ersten Polizeiangaben wurde die Kontrollstelle am Rastplatz Fors...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.