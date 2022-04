Grillkohle falsch entsorgt : Brennender Abfallcontainer in Rellingen ruft Feuerwehr auf den Plan

Die Freiwillige Feuerwehr Rellingen wurde um 19.20 Uhr in die Altonaer Straße alarmiert. Dort hatte jemand vermeintlich erkaltete Grillkohle entsorgt.

Rellingen | Die Feuerwehr in Rellingen musste am Dienstagabend (12. April) um 19.20 Uhr wahrscheinlich wegen eines Versehens ausrücken. In der Altonaer Straße hatte jemand Grillkohle in einen Abfallcontainer geworfen und damit ein Feuer ausgelöst. Das teilte Presswart Bernd Kirschke mit. Den Einsatz am Rande eines Firmengeländes hatte auch ein Anwohner, ...

