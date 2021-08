sh:z-Publikumspreis : Fillmfestival: Green Screen kommt mit drei Naturfilmen nach Uetersen und Quickborn

2020 noch im Internet, jetzt wieder auf Tour: Vor Ort können Leser darüber abstimmen, welcher Film das Preisgeld abräumt. Die Zuschauerzahl ist aber begrenzt. Anmeldungen für den Kreis Pinneberg sind nun möglich.

Avatar_shz von Finn Warncke

06. August 2021, 02:30 Uhr

Uetersen/Quickborn | Nein, komplett voll werden die Säle im Burg Kino und im Beluga Kino nicht sein. Dürfen sie aufgrund der Corona-Pandemie momentan auch gar nicht. Aber immerhin wieder Kino statt Internet. Das Naturfilmfestival Green Screen ist wieder auf Tour – präsentiert von unserer Zeitung. Am Sonntag (22. August) stehen zwei Termine im Kreis Pinneberg an – und zwar im Uetersener Burg Kino und im Quickborner Beluga Kino.



Dann wird auch wieder der sh:z-Publikumspreis vergeben. Drei Filme stehen zur Auswahl. Welcher gewinnt und damit ein Preisgeld von 2.500 Euro abräumt, entscheiden die Leser vor Ort.

Das sind die Filme:

Die Moldau – Der goldene Fluss (von Angelika Sigl)



Jens Klingbiel

Dunkelgelb, wie schweres Gold fließt das Wasser durchs Bett. Die Moldau, der goldene Fluss, hat Dichter, Architekten und Komponisten inspiriert. Doch die Schönheit hat sich auch immer wieder von ihrer hässlichen Seite gezeigt, trat über die Ufer, verwüstete das Land. Der Mensch versucht die Moldau seitdem mit Hilfe einer Kaskade von Stauseen und Dämmen zu zähmen.



Die Natur findet trotzdem an den Ufern des Flusses ihren Weg. Luchs und Wolf sind dort ebenso beheimatet wie Perlziesel oder Beutelmeise. 50 Kilometer hinter Prag ist es damit vorbei. Dort, wo Moldau und Elbe aufeinandertreffen, verliert der goldene Fluss seinen Namen und seine Bedeutung. Doch das Ende der Moldau ist auch ein Anfang.

Natur am Königsee (von Melanie und Jan Haft)

Kalt und klar liegt er zu Füßen des Watzmanns, eingebettet in eine blauweiße Bilderbuchlandschaft: der Königsee. Am bayerischen Fjord leben zahlreiche Tiere wie Steinadler, Steinbock und Alpensalamander. Dabei waren einige von ihnen schon ausgerottet.

nautilusfilm

Die Reise der Pelikane – Australiens Outback-Wunder (von Anette Scheurich)

Phil Lomas

Australische Brillenpelikane sind komische Vögel. Was nicht nur an ihrem Aussehen liegt, sondern vor allem daran, wie ungewöhnlich sie leben. Die meiste Zeit verbringen sie in beschaulichen Küstenregionen Australiens. Alle paar Jahre wird aber die Wüste im Landesinneren überschwemmt. Tausende Brillenpelikane fliegen dann dorthin um zu brüten. Eine beschwerliche Reise.

Zuschauerzahl aufgrund der Pandemie begrenzt

Wichtiges zu den Vorstellungen und zur Anmeldung: Der Eintritt ist wie jedes Jahr frei. Aufgrund der Corona-Pandemie können ins Uetersener Burg Kino (Marktstraße 24) und ins Quickborner Beluga Kino (Güttloh 1-5) aber nur jeweils 60 Gäste pro Saal.

Wer dabei sein möchte, muss sich deshalb vorab anmelden. Anmeldungen nimmt unsere Zeitung am Freitag (6. August) unter der Mailadresse Online-Beig@a-beig.de entgegen. Falls die Nachfrage die Zahl der vorhandenen Plätze übersteigt, entscheidet das Los über die Verteilung der Karten. Berücksichtigt werden alle Mails, die am 6. August bis 23.59 Uhr eingehen. Maximal können pro Anmeldung vier Tickets reserviert werden.

Kontaktdaten angeben

Aufgrund der geltenden Corona-Verordnungen müssen die Kontaktdaten abgefragt werden. Ihre Mail sollte daher enthalten:

Die Angabe, wie viele Tickets reserviert werden sollen

Die vollständigen Namen aller Angemeldeten samt Adressen und Telefonnummern

Der Ort, an in dem Sie den Film schauen möchten (Quickborn oder Uetersen)

In den Kinosälen muss eine medizinische Maske getragen werden. Am Platz kann sie während der Filmvorführung abgesetzt werden. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 10.30 Uhr.

Leser werden per Mail informiert

Alle Leserinnen und Leser, die Karten für eine der Vorführungen erhalten, werden nach Ende der Anmeldefrist per Mail darüber informiert.