Kunstwerk ist fertig : Graffiti-Projekt in der Bahnunterführung kostet Prisdorf 34.000 Euro

Zur Refinanzierung des kostspieligen Projekt sucht die Gemeinde noch Spender. Das Ergebnis könne sich aber sehen lassen.

Prisdorf | „Prisdorf ist jetzt das Dorf mit der schönen Brücke“, sagte Prisdorfs Bürgermeister Rolf Schwarz mit Blick auf die Bahnunterführung am Hudenbarg. Die Graffiti-Künstler von Dosenfutter sprühten die Geschichte Prisdorfs an die mittlerweile nicht mehr kahlen Wänden. Weiterlesen: So wird Prisdorfs Bahnunterführung in ein Kunstwerk verwandelt „Wir h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.