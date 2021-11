Hoher Schaden für die Bahn : Bahnhof Pinneberg: Umbau noch nicht fertig – trotzdem ist alles vollgesprayt

Graffiti-Tags an Bahnhöfen und an Zügen – in vielen Städten ist das ein Problem. Nun machen die Schmierereien selbst vor der im Umbau angebrachten Wandverkleidung am Bahnhof Pinneberg keinen Halt.

Pinneberg | Der Zug von Elmshorn nach Richtung Hamburg-Altona hat den Bahnhof in Prisdorf gerade verlassen. Nur wenige Minuten später wird die Station Pinneberg erreicht werden. Die Jacken rascheln, Kofferräder rollen in Richtung Zugtür. Als der Triebwagen bremst, fällt der Blick durch die Fenster auf die Lärmschutzwände. Dabei fallen zwei Dinge auf: Die Wände...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.