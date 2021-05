Gottesdienste an Pfingsten : Hamburger Musiker spielt Akkordeon-Livemusik in Appen

Passend zu Pfingsten laden die Kirchengemeinden in Appen und Moorrege zu Gottesdiensten an der frischen Luft ein. In Appen gibt's ein besonderes Highlight.

Appen/Moorrege | Gottesdienste abhalten, das muss nicht immer in einer Kirche geschehen. Auch an der frischen Luft ist das möglich. Appens und Moorreges Kirchengemeinden laden zum Open-Air-Gottesdienst ein. „Pfingsten ist das schöne Fest der Begeisterung. Auch 2021“, sagt Appens Pastor Frank Schüler. Von der wunderbaren Begeisterung der ersten Christen zu Pfingsten ...

