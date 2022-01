Willkommen auf der Welt! : Glenn Elia ist das Neujahrsbaby im Kreis Pinneberg

Der Kleine kam am Neujahrstag zu einer besonderen Uhrzeit auf die Welt: um genau 4.44 Uhr.

Pinneberg/Moorrege | Für sie ist es nicht nur der Start in ein neues Jahr gewesen, sondern auch der Start in ein neues Leben zu sechst: Die Familie Barth aus Moorrege ist in der Neujahrsnacht gewachsen. Um genau 4.44 Uhr kam der kleine Glenn Elia im Geburtszentrum des Regio-Klinikums Pinneberg zur Welt – als erstes Baby des Kreises im Jahr 2022. Drei Geschwister freuen...

